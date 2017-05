В США создали секс-куклу, способную имитировать оргазм

19 мая 2017, 8:53 Комментарии

Американская компания Abyss Creations, которая выпускает реалистичные секс-куклы RealDoll, создала умеющего симулировать оргазм робота.

Как сообщает Росбалт со ссылкой на ВВС, ученые считают новую куклу по имени Хармони революционным изобретением робототехники. Она способна выдавать 18 различных эмоций, а также имеет 42 цвета сосков на выбор владельца и 14 вариантов половых губ.

Кроме того, реалистичный секс-робот запоминает любимую еду, музыку и фильмы своего хозяина и поздравляет его с днем рождения.

Who would you choose?

Публикация от RealDoll (@abyssrealdoll) Мар 21 2017 в 1:19 PDT

По мнению генерального директора компании Abyss Creations Мэтта Макмаллена, создание Хармони - логичный этап в развитии секс-кукол. Он рассказал, что многие покупатели RealDoll сначала приобретают ее только ради сексуальной функции, но потом понимают, что это "отнюдь не только секс-игрушка".

"Они ощущают ее присутствие в своем доме и наделяют ее чертами личности. Искусственный интеллект дает людям возможность создать эту личность", - отметил Макмаллен.

Характер куклы можно настроить через специальное приложение: ее можно сделать капризной, яростной или любящей.

Робот должен поступить в продажу в этом году. При этом кукла с функцией распознавания лиц обойдется в $10 тысяч, а без этой функции - в $5 тысяч.