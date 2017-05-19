Positiff: На зависть Барселоне

19 мая 2017, 8:13 Комментарии

В испанском городе Барселона, оказывается, пытаются прийти к такому состоянию города, какое сейчас у Бишкека - узкие улицы и озеленение. Об этом АКИpress сообщил главный архитектор Бишкека Асхат Тулебердиев. По его словам, в Бишкекглавархитектуре недавно прошла встреча с главным архитектором Барселоны Винсентом Гуяртом.

"Ему очень понравилась планировка нашего города - прямоугольная сетка улиц. Он высказал мнение, что наш генеральный план города очень хорошо составлен", - сказал он.

На знает ли Гуярт о точечных застройках, уничтожении парков, отсутствии тротуаров и освещения, ресторане в Дубовом парке? Слышал ли он о "земельной мафии"?

Кыргызстан богатеет на глазах: К кортежу премьера во время поездки по Нарыну присоединились еще 11 авто

Премьер-министр С.Жээнбеков находится с рабочей поездкой в Нарынской области, сообщил корреспондент Turmush.

По его словам, в кортеже премьера около 15 машин, в которых, помимо представителей правительства, также ездят представители местных властей, руководители местных учреждений, организаций и патрульной милиции.

Руководитель пресс-службы правительства Толгонай Стамалиева пояснила Turmush, что в кортеже самого премьер-министра только 4 машины, а на остальных авто ездят представители местных властей, предприятий и подрядчики. Несомненно, страна богатее на глазах.

Будем веселиться и вспоминать предков: в Бишкеке планируют построить торгово-развлекательный центр в виде юрты

В Бишкеке на пересечении улиц Ауэзова и Садовой планируется построить торгово-развлекательный центр в виде юрты. Об этом сообщил архитектор Виктор Седов 18 мая на заседании градостроительного совета.

Как сообщили на совете, проект представлен в связи с малоразвитой инфраструктурой района. ТРЦ предполагается построить для обеспечения продуктами питания и хозяйственными товарами, а также организации досуга жителей ближайших микрорайонов (Тунгуч, Учкун, Аламедин-1, Городок энергетиков, Городок строителей и жилмассив Рухий-Мурас).

В настоящее время территория ограждена и имеет собственный въезд. В архитектурном образе здания заложены элементы кыргызского декора.

В развлекательном центре предусмотрены: цокольный этаж, торговая часть, игровая зона, ночной клуб, боулинг, кинотеатр на 260 мест), ресторан под куполом юрты.