Negatiff: Многодетная семья живет в вагоне

19 мая 2017, 8:39 Комментарии

Супруги с 8 детьми из Пристань-Пржевальска на протяжении 9 лет живут в вагоне На окраине городка Пристань-Пржевальск Иссык-Кульской области супруги с 8 детьми проживают в вагоне, сообщил корреспондент Turmush.

Супруги Адыл Апраев и Надира Шакеева являются уроженцами села Михайловка Тюпского района. Они имеют 8 детей. Старшая дочь - Сезим учится в 10 классе, Ислам - в 3 классе, Баэль - во 2 классе, Эламан - в 1 классе. Фатима и Алибек воспитываются дома, а младшие двойняшки Рамазан и Раяна родились месяц назад. 34-летняя Н.Шакенова является самой молодой матерью-героиней района. Несмотря на то, что у них нет жилья, они стараются обеспечить детей всем необходимым.

По словам супругов, у них нет средств для строительства жилья, поэтому им приходится жить в вагоне.

Бедные переживают и не могут заснуть: Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за политических скандалов в США

Топ-500 богатейших людей мира 17 мая потеряли $35 млрд из-за падения фондового рынка, вызванного скандалам вокруг президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg, основываясь на данные своего рейтинга миллиардеров.

Пакет акций Microsoft, принадлежащий ее основателю, богатейшему человеку в мире Биллу Гейтсу (с состоянием в $86,6 млрд) подешевел на $1 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос потерял $1,7 млрд и переместился в рейтинге самых состоятельных людей со второй на третью строчку. Состояние испанского миллиардера Амансио Ортеги сократилось на $355 млн, и он занял место Безоса с состоянием в $83,2 млрд.

Сильнее всех пострадал создатель Facebook Марк Цукерберг: акции соцсети подешевели на 3,3%, и его состояние сократилось на $2 млрд. По оценке Bloomberg, он занимает пятое место в рейтинге богатейших людей планеты с состоянием в $62,3 млрд.

Мировые фондовые индексы сократились на фоне скандала в США, связанного с увольнением директора ФБР Джеймса Коми и подозрений в связях президента Дональда Трампа с Россией.

Трамп уволил директора ФБР 9 мая по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса. Коми обвинили в "неспособности эффективно руководить" ведомством.

В Чолпон-Ате задержана женщина, забравшая 2-летнюю пропавшую девочку

Задержанная по факту похищения ребенка женщина объяснила, что нашла девочку и хотела утром вернуть ее в санаторий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Иссык-Кульской области.

Молодая семейная пара 17 мая потеряла 2-летнюю дочь в санатории "Голубой Иссык-Куль". Милиционеры по камерам видеонаблюдения установили, что ребенка забрала женщина. Через 7 часов женщина была задержана у себя дома с девочкой.

В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области АКИpress сообщили подробности случившегося: 17 мая семья из Бишкека приехала в санаторий "Голубой Иссык-Куль". В 8:30, когда родители проходили регистрацию, без внимания осталась младшая дочь 2 лет.

"Она заблудилась. Родители девочки и администрация искали пропавшую. После обратились в милицию. Оперативники по видеонаблюдению установили, как женщина выводила ребенка из санатория. Было установлено место проживания женщины. Опергруппа поехала к ней и нашла ребенка у нее дома", - рассказали в милиции.

По показаниям "Д", 1980 года рождения, она увидела, как девочка плачет и решила забрать ее домой, а утром привезти в санаторий и найти родителей.

В связи с тем, что девочка потерялась, дело было возбуждено по факту без вести пропавшего ребенка.

В настоящее время материалы дела переданы в прокуратуру для изучения и дачи юридической оценки. Женщина находится в прокуратуре.