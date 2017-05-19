Последний звонок и летний отдых детей. Власти готовы решить эти вопросы

19 мая 2017, 8:12 Комментарии

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова 18 мая провела совещание по вопросу организации летнего отдыха детей и проведения 25 мая торжественного мероприятия "Последний звонок", посвященного окончанию 2016-2017 учебного года. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Министерством образования и науки в этом году из республиканского бюджета для организации летнего отдыха выделено 5 млн. сомов, которые будут переданы Центральному комитету профсоюзов, для организации летнего отдыха.

Принимать школьников по республике на летний отдых будут 582 летних лагеря, с 23966 местами. Для обеспечения общественной дисциплины и безопасности Министерством внутренних дел будут направлены 1255 сотрудника.

В настоящее время уточняются списки школьников, идет подготовка учителей для работы в пришкольных летних лагерях. Со стороны министерства и местных органов власти выделяются необходимые денежные средства.

Уточнены списки детей пострадавших вследствие землетрясения в Чон-Алайском районе, это школьники с 1 по 4 и с 5 по 9 классы, для которых также будет организован летний отдых.

"Детям пострадавших семей вследствие чрезвычайных ситуаций, мы должны в приоритетном порядке организовать летний отдых. В случае невозможности выезда детей на летний отдых нужно проработать вопрос об организации на местном уровне занимательно-познавательных мероприятий для детей", - отметила Султанбекова.

Вице-премьер-министр особо обратила внимание на необходимость обеспечения безопасности питания в летних лагерях и обеспечение сопровождения во время перевозки детей патрульной милицией.

"Работники социального сектора областей, районов должны охватить частные лагеря уточнить их количество и передать данные. Министерство внутренних дел и Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора должны провести соответствующую проверку. Прошу проработать вопросы в организации летнего отдыха детально, потому что это касается детей", - подчеркнула Султанбекова.

Касаясь вопроса проведения 25 мая торжественного мероприятия "Последний звонок" посвященного окончанию 2016-2017 учебного года Чолпон Султанбекова отметила, что необходимо с сегодняшнего дня начать профилактическую работу по обеспечению безопасности, пресечению хулиганства выпускников, запрету поборов и незаконных сборов денег.

"В случае обнаружения таких фактов, персональную ответственность будут нести директора", - акцентировала внимание вице-премьер.

Министерством внутренних дел для обеспечения безопасности и общественной дисциплины по республике в дни прохождения мероприятий, посвященных окончанию учебного года, будут направлены более 4 тыс. сотрудников.