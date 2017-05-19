Мастер из США придумал татуировки, которые можно слушать

19 мая 2017, 8:16 Комментарии

Люди делают татуировки, чтобы увековечить какое-нибудь памятное и дорогое сердцу событие, чтобы спустя долгие годы смотреть на рисунок и вспоминать его. К счастью, технологии продолжают развиваться и коснулись уже даже тату-индустрии. Теперь любимыми татуировками можно не только любоваться, но и прослушивать их.

Татуировки звуковых волн потихоньку набирают популярность среди тех, кто решился нанести нечто важное прямо себе на кожу, чтобы дорогое воспоминание всегда было рядом. Вариантов того, какой звук будет вытатуирован, великое множество: это может быть фрагмент песни, голос родного человека, первое слово ребёнка и даже лай любимой собаки.

Технология проста: звук переносится на электронный носитель, который перерабатывает его в графическое изображение звуковой волны. Она распечатывается на специальную бумагу, которую используют татуировщики, чтобы перевести эскиз на кожу, и отпечатывается на выбранной части тела. Далее мастер аккуратно закрашивает звуковую волну при помощи машинки с тонкой иглой, чтобы в точности передать звуковую дорожку. Для того чтобы прослушать сделанную татуировку, нужно установить специальное приложение на мобильный телефон и просканировать её по принципу QR-кода. Девайс озвучит рисунок, а вы несколько секунд будете наслаждаться звуковой дорожкой.

Идея создания такой необычной татуировки принадлежит тату-мастеру из Калифорнии Нэйту Сиггарду. Одному из своих друзей он набил фрагмент звуковой дорожки, и после сеанса тот сказал: "Как было бы здорово, если бы можно было её прослушать!" Это вдохновило Нэйта на создание специального приложения, он набил себе звуковую волну с голосом своей девушки и их четырёхмесячного ребёнка и выложил в "Фейсбуке".

Официально приложение для прослушивания татуировок выйдет в июне этого года, но некоторые уже могут сделать предзаказ.