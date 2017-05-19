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Маме - работу, детям - заботу. Красный полумесяц обучит кройке и шитью

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360086_ma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426843-ru.html

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19 мая 2017, 8:29       Комментарии

Красный полумесяц Кыргызстана (КПК) запускает пилотный проект для уязвимых женщин - безработных, многодетных матерей, матерей-одиночек.
Родитель, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут прийти в офис КПК в Бишкеке и совершенно бесплатно обучиться основам швейного мастерства.
В течение месяца женщины будут обучаться навыкам шитья и по окончании курсов получат сертификаты.
В организации отмечают, что приобретенные навыки мастерства позволят мамам самостоятельно зарабатывать на жизнь и даже открыть собственное дело.
Подобные курсы имеются уже в Нарынской, Ошской и Баткенской областях. Где за год более тысячи женщин обучаются новой профессии благодаря Красному Полумесяцу Кыргызстана.

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