Маме - работу, детям - заботу. Красный полумесяц обучит кройке и шитью

19 мая 2017, 8:29 Комментарии

Красный полумесяц Кыргызстана (КПК) запускает пилотный проект для уязвимых женщин - безработных, многодетных матерей, матерей-одиночек.

Родитель, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут прийти в офис КПК в Бишкеке и совершенно бесплатно обучиться основам швейного мастерства.

В течение месяца женщины будут обучаться навыкам шитья и по окончании курсов получат сертификаты.

В организации отмечают, что приобретенные навыки мастерства позволят мамам самостоятельно зарабатывать на жизнь и даже открыть собственное дело.

Подобные курсы имеются уже в Нарынской, Ошской и Баткенской областях. Где за год более тысячи женщин обучаются новой профессии благодаря Красному Полумесяцу Кыргызстана.