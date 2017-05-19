В 2016 году МЧС провело 16 служебных расследований

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Источник:http://kg.akipress.org/news:13...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-426840-ru.html
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19 мая 2017, 5:17 Комментарии
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