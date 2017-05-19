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Депутат просит госорганы обеспечить справедливые выборы в местные кенеши, назначенные на 28 маяДепутат просит госорганы обеспечить справедливые выборы в местные кенеши, назначенные на 28 мая

В 2016 году МЧС провело 16 служебных расследований

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426840-ru.html

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После массового отравления детей во всех соцучреждениях пройдут проверки

19 мая 2017, 5:17       Комментарии

В 2016 году Министерство чрезвычайных ситуаций провело 16 служебных расследований. Об этом сообщается в отчете МЧС.
Было наложено 33 дисциплинарных взыскания.

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