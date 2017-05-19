Депутат просит госорганы обеспечить справедливые выборы в местные кенеши, назначенные на 28 мая

19 мая 2017, 3:41 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров("Онугуу-Прогресс") просит государственные органы обеспечить справедливые выборы в местные кенеши, назначенные на 28 мая. На заседании парламента 18 мая он напомнил, что выборы пройдут и в Жалал-Абаде.

"В голосовании участие примут 7 партий. Но сейчас там разворачивается несправедливая борьба: учителя требуют от школьников приводить своих родителей на выборы, инспектора РЭС вместо сбора оплаты за электроэнергию собирают списки избирателей. Мэр города сложил с себя полномочия, чтобы участвовать в выборах. Это его дело. Но исполняющим обязанности назначен вице-мэр, который не подчиняется сотрудникам патрульной милиции, нарушает правила дорожного движения, делает, что хочет. Экс-директор курорта "Жалал-Абад" тоже кандидат. На его место назначен человек, которого не пускают на территорию учреждения. Из курорта сделали свою лавку. Я прошу обеспечить справедливые выборы. Осталось около недели до дня голосования", - отметил депутат.