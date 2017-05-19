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В Бишкеке прошла национальная конференция на тему достойной старости

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426838-ru.html

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19 мая 2017, 2:19       Комментарии

Политика государства, направленная на преодоление проблем вызванных старением населения, требует целостного подхода в достижении поставленных задач. Об этом сообщила министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова в ходе национальной конференции "Построение новых возможностей на пути к достойной старости в современных условиях интеграции".
По словам министра, необходимо максимизировать усилия для активизации сотрудничества с государственными, частными и международными организациями для достижения лучших социальных результатов.
"Весь потенциал и усилия направить на достижение основных принципов социального государства, прежде всего, социальной справедливости и солидарности поколений, содействие повышению благосостояния пожилых граждан и продвижение их интересов", - отметила Т.Исакунова.
По ее словам многое делается для развития и улучшения качества социальных услуг для пожилых граждан, но много и нерешенных проблем. К ним относятся: отсутствие учреждений нового типа - геронтологических центров, домов семейного типа, центров временного дневного пребывания для пожилых, клубов общения и досуга для лиц пожилого возраста. Систему оказания социальных услуг необходимо приблизить к месту проживающих с учетом с индивидуальных потребностей пожилых граждан.

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