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Новости Кыргызстана

ЖК до сих пор не провел парламентский час по положению женщин и девочек, которые составляют 52% населения КР, - депутатЖК до сих пор не провел парламентский час по положению женщин и девочек, которые составляют 52% населения КР, - депутат

Депутат предлагает проверить качество воды в КР: Из-за отсутствия питьевой воды ежегодно регистрируются около 30 тыс. острых кишечных инфекций

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426837-ru.html

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18 мая 2017, 23:35       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Пархат Тулендыбаев("Республика - Ата-Журт") предлагает проверить качество воды, которую употребляет население. Как сказал он 18 мая на заседании парламента, инфекционные заболевания в первую очередь проникают в организм через питьевую воду.
По данным Центра профилактики заболеваний Санэпиднадзора, в Кыргызстане обеспеченность чистой питьевой водой составляет 80,1%. Сельское население обеспечено на 83%. Низкая обеспеченность населения остается в Таласской области, 53,8%, Баткенской - 59%, Жалал-Абадской - 83, Ошской - 86%.
"Огромное количество водопроводов в республике не отвечает санитарным нормам. На март этого года из 1153 водопроводов 370 или 33% не соответствуют требованиям: на 29 из них отсутствуют очистные сооружения, на 180 не функционируют или отсутствуют обеззараживающие установки. Все эти водопроводы отнесли к объектам высокого эпидемиологического риска", - отметил депутат.
Он добавил, что из-за отсутствия доступа населения к чистой безопасной воде ежегодно в КР регистрируются около 30 тыс. острых кишечных инфекций. 24% приходятся на паразитарные заболевания. Также высок риск заражения брюшным тифом. В связи с чем П.Тулендыбаев предложил проверить качество воды и пластиковые тары, в которые она разливается.

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