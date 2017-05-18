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ЖК до сих пор не провел парламентский час по положению женщин и девочек, которые составляют 52% населения КР, - депутат

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426836-ru.html

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18 мая 2017, 22:27       Комментарии

Жогорку Кенеш до сих пор не провел парламентский час по положению женщин и девочек в Кыргызстане. Об это 18 мая на пленарном заседании сказала депутат Айнуру Алтыбаева(СДПК). "Согласно статистическим данным, 52% населения Кыргызстана - женщины. Еще в феврале был поднят вопрос о том, чтобы провести парламентский час о положении женщин и девочек, но никаких мер с тех пор не принято. Почитайте новостные порталы. Волосы дыбом встают. Буквально каждый день женщины подвергаются насилию, то со стороны отца, то родственников, то соседей. Этот вопрос нужно поднимать уже как можно скорее", - сказала она.

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