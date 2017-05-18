Ремонт подземок Бишкека оценили в 70 млн сомов

18 мая 2017, 20:13 Комментарии

Представители мэрии выступили на пресс-конференции "Подземки Бишкека - что будет с торговцами и как обновятся переходы" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан. По словам Ибраимова, предыдущий созыв депутатов городского кенеша неоднократно просил муниципалитет отремонтировать эти объекты.

"К началу работ нас подвигло и заключение Института сейсмологии о том, что подземки находятся в аварийном состоянии. На ремонт двух объектов предусмотрено потратить 70 миллионов сомов. Для ремонта подземки в районе филармонии определен подрядчик - ОсОО "Главтехинвест", - рассказал чиновник.

Подрядчик приступил к работе 10 мая. Предприниматели уже начали покидать рабочие места, поскольку во время проведения ремонтных работ торговля на территории подземных переходов временно приостановится.