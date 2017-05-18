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Ремонт подземок Бишкека оценили в 70 млн сомов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426835-ru.html

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Состояние бишкекских мостов — по некоторым опасно ходить

18 мая 2017, 20:13       Комментарии

Представители мэрии выступили на пресс-конференции "Подземки Бишкека - что будет с торговцами и как обновятся переходы" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан. По словам Ибраимова, предыдущий созыв депутатов городского кенеша неоднократно просил муниципалитет отремонтировать эти объекты.
"К началу работ нас подвигло и заключение Института сейсмологии о том, что подземки находятся в аварийном состоянии. На ремонт двух объектов предусмотрено потратить 70 миллионов сомов. Для ремонта подземки в районе филармонии определен подрядчик - ОсОО "Главтехинвест", - рассказал чиновник.
Подрядчик приступил к работе 10 мая. Предприниматели уже начали покидать рабочие места, поскольку во время проведения ремонтных работ торговля на территории подземных переходов временно приостановится.

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