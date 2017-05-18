Туризм по-мусульмански: 6 главных отличий халал-отеля от обычного

18 мая 2017, 21:33 Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. Вице-президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Республики Татарстан Гульнара Сафина в ходе Kazan Summit рассказала, какие условия должен предоставить туристам отель, работающий по исламским стандартам. Sputnik выделил шесть главных аспектов.

1. В каждом номере должны быть указатели на Каабу (Мекка), кувшин для омовения и коврик для намаза.

2. В таких отелях обязательны экземпляры Корана в каждой комнате.

3. Самое главное условие - никакого алкоголя в мини-баре!

4. Халал-меню для постояльцев, а также возможность заказать завтраки и ужины ночью во время Орозо.

5. В уборных халал-отелей должны быть установлены биде.