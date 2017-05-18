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Новости Кыргызстана

Ливни на севере Кыргызстана могут привести к селям — МЧСЛивни на севере Кыргызстана могут привести к селям — МЧС

Туризм по-мусульмански: 6 главных отличий халал-отеля от обычного

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426834-ru.html

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В Ташкенте на дипломатической ярмарке представили туристический потенциал Кыргызстана

18 мая 2017, 21:33       Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. Вице-президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Республики Татарстан Гульнара Сафина в ходе Kazan Summit рассказала, какие условия должен предоставить туристам отель, работающий по исламским стандартам. Sputnik выделил шесть главных аспектов.
1. В каждом номере должны быть указатели на Каабу (Мекка), кувшин для омовения и коврик для намаза.
2. В таких отелях обязательны экземпляры Корана в каждой комнате.
3. Самое главное условие - никакого алкоголя в мини-баре!
4. Халал-меню для постояльцев, а также возможность заказать завтраки и ужины ночью во время Орозо.
5. В уборных халал-отелей должны быть установлены биде.

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