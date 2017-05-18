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По случаю завершения миссии Н.Дорошенко в посольстве Украины прошел "День вышиванки" (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

                      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426833-ru.html

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18 мая 2017, 21:08       Комментарии

По случаю завершения миссии Николая Дорошенко в посольстве Украины в Кыргызстане прошел "День вышиванки". Об этом сообщил экс-посол на своей странице в соцсетях.
По его словам, мастерски вышитые элементы одежды и аксессуаров снова входят в моду, или, если угодно, никогда из неё не выходили. Однако для украинцев вышиванка - это не просто красиво расшитая рубашка или платье. Украинская культурная традиция придает вышиванке глубокое, сакральное значение. Это судьба каждого человека, вышитая нитью по ткани, это жизненная дорога, ведущая его от рассвета к закату через множество жизненных испытаний.
"Признателен друзьям и коллегам, которые пришли в посольство на День Вышиванки и в связи с завершением моей дипломатической миссии в Кыргызстане. До встречи в Украине", - сообщил Н.Дорошенко.
На мероприятия присутствовали друзья и коллеги Н.Дорошенко, а также представители дипмиссий Турции, Узбекистана и Великобритании.

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