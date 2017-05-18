Стартовала финальная спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди школьников

18 мая 2017, 20:52 Комментарии

В войсковой части 73809 в поселке Жетиген Сухопутных войск началась 5-я республиканская спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди учащихся общеобразовательных организаций, посвященная 25-й годовщине образования ВС КР.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба, лучшие команды всех областей и две команды столичных городов Бишкек и Ош будут выявлять сильнейшую команду по итогам стрельб, метания гранаты, подтягивания, разборки и сборки автомата, военной эстафеты бега на 1000 метров.

"Данные мероприятия дают нам возможность определения степени физической и специальной подготовки учащихся общеобразовательных организаций к службе в рядах Вооруженных Сил и выработки мер по улучшению военно-патриотического воспитания молодежи", - сказал начальник управления призыва ГУМОВУ полковник А.Керималиев.