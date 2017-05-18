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Стартовала финальная спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди школьников

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426832-ru.html

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18 мая 2017, 20:52       Комментарии

В войсковой части 73809 в поселке Жетиген Сухопутных войск началась 5-я республиканская спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди учащихся общеобразовательных организаций, посвященная 25-й годовщине образования ВС КР.
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