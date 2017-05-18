Двухуровневые мосты в Бишкеке на стадии разработки, - глава "Бишкекглавархитектуры"

18 мая 2017, 21:03 Комментарии

В Бишкеке появятся две двухуровневые развязки. Об этом АКИpress сообщил начальник муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура" Асхат Тулебердиев. По его словам, двухуровневые мосты планируется возвести на пересечениях улиц Льва Толстого и Фучика, а также на перекрестке Чуй-Фучика.

Льва Толстого-Фучика

Проектная документация в настоящее время находится на стадии разработки.

Ранее в БГА сообщали, что на перспективу планируется строительство двух- и трехуровневых развязок, в том числе на сложных перекрестках:

- проспект Чуй - улица Фучика

- улицы Л.Толстого - Д.Садырбаева

- улицы Д.Садырбаева - Масалиева

- проспект Мира - улица Медерова

- улицы Жибек-Жолу - Курманжан Датки

- улицы Байтик Баатыра - Масалиева

- проспект Ч.Айтматова - улица Масалиева