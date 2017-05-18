Двухуровневые мосты в Бишкеке на стадии разработки, - глава "Бишкекглавархитектуры"

18 мая 2017, 21:03 Комментарии
В Бишкеке появятся две двухуровневые развязки. Об этом АКИpress сообщил начальник муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура" Асхат Тулебердиев. По его словам, двухуровневые мосты планируется возвести на пересечениях улиц Льва Толстого и Фучика, а также на перекрестке Чуй-Фучика.
Льва Толстого-Фучика
Проектная документация в настоящее время находится на стадии разработки.
Ранее в БГА сообщали, что на перспективу планируется строительство двух- и трехуровневых развязок, в том числе на сложных перекрестках:
- проспект Чуй - улица Фучика
- улицы Л.Толстого - Д.Садырбаева
- улицы Д.Садырбаева - Масалиева
- проспект Мира - улица Медерова
- улицы Жибек-Жолу - Курманжан Датки
- улицы Байтик Баатыра - Масалиева
- проспект Ч.Айтматова - улица Масалиева