Топ-5 мусульманских товаров, которые понравились бы кыргызстанцам

18 мая 2017, 20:53 Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. Сейчас халал-индустрия работает на всю катушку, производя все больше и больше товаров, которые удовлетворяли бы нужды мусульман. На выставке RUSSIA HALAL EXPO, которая проходит в России в рамках Kazan Summit 2017, есть товары, имеющие огромные перспективы в Кыргызстане. Мы выбрали пятерку самых интересных.

1. Элитные халал-продукты. Для взыскательных и, что немаловажно, обеспеченных мусульман предусмотрены товары премиум-класса. Например, финики из Саудовской Аравии по 2 700 сомов за килограмм или шоколад из Арабских Эмиратов по 5 800.

На лучших плантациях Франции собирают виноград, из которого изготавливают напитки, разумеется, безалкогольные. В премиум-продуктах нет ничего, что запрещено мусульманам.

2. Детские игрушки, которые учат сурам. Куклы не только одеты в мусульманскую одежду, но и способны совершать молитвы и читать суры из Корана. Стоят такие красавицы 2 000 - 4 000 сомов.

Как отмечают изготовители, спрос на подобные игрушки растет. Создатель проекта Эльза Хусметдинова подчеркнула, что скоро куклы появятся и в Центральной Азии.

"Мы планируем расширяться, наша первая цель - Казахстан. Планируем открыть там свое представительство. Единственный вопрос - допустимость изображения человеческих лиц. Я обсуждала его с имамами, и они сказали, что в случае с детскими игрушками это допустимо. Главное, убирать кукол в ящик во время намаза", - рассказала предприниматель.

3. Витамины и БАДы для мусульман. Как отмечают представители компании, которая производит подобные товары, не все лекарства удовлетворяют требованиям халал-продукции. В частности, пилюли могут содержать желатин из свинины или красители, изготовленные из насекомых.

Представительница одной из таких компаний Любовь Галимова отметила, что особым спросом пользуется аптечка для паломников.

"Наш руководитель во время хаджа столкнулся с некоторыми сложностями. Например, где много людей, там много инфекций, поэтому в аптечке есть противовирусные препараты. Также паломники много ходят, значит, не обойтись без средства от мозолей", - отметила она.

Стоит отметить, что в аптечке также есть лекарства для желудка, антисептики, витамины.

4. Экзотика по-мусульмански. Теперь можно купить даже оленину, которая была забита по халал-стандартам. Правда, обойдется это недешево: килограмм вяленого мяса стоит 1 600 сомов.

Ценители могут отведать варенье из ягод, собранных в Арктике людьми, исповедующими ислам. В лакомстве из морошки, голубики и брусники также нет ничего запрещенного.

5. Изысканные готовые халал-обеды. Примечательно, что сейчас мусульманам предлагают не только блюда азиатской кухни, но и вполне европейские кулинарные шедевры, которые отвечают всем требованиям религии.

В контейнере можно обнаружить тилапию с кускусом и мексиканской смесью, измирский салат с кускусом и плов с полбой (это особый вид пшеницы).