Более 2 тыс матерей-героинь наградят орденами и медалями — указ Атамбаева

18 мая 2017, 21:01 Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев подписал указы о награждении матерей Кыргызстана орденом и медалью "Баатыр эне" и "Эне данкы", сообщила пресс-служба главы государства.

Орден "Баатыр эне" получат 1 618 матерей, имеющих и полноценно воспитывающих семерых и более детей. Медалью "Эне данкы" наградят более 550 женщин, воспитывающих шестерых детей.

В мае в ряде государств отмечают День матери, в том числе международный. В разных странах своя дата праздника. В Кыргызстане он приходится на третье воскресенье мая, в этом году праздник выпадает на 21 мая.