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Более 2 тыс матерей-героинь наградят орденами и медалями — указ Атамбаева

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426829-ru.html

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Атамбаев подписал указы о награждении многодетных матерей республики орденами "Баатыр эне" и медалями "Эне данкы"

18 мая 2017, 21:01       Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев подписал указы о награждении матерей Кыргызстана орденом и медалью "Баатыр эне" и "Эне данкы", сообщила пресс-служба главы государства.
Орден "Баатыр эне" получат 1 618 матерей, имеющих и полноценно воспитывающих семерых и более детей. Медалью "Эне данкы" наградят более 550 женщин, воспитывающих шестерых детей.
В мае в ряде государств отмечают День матери, в том числе международный. В разных странах своя дата праздника. В Кыргызстане он приходится на третье воскресенье мая, в этом году праздник выпадает на 21 мая.

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