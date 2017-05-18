Ливни на севере Кыргызстана могут привести к селям — МЧС

18 мая 2017, 21:14 Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. Ливневые дожди на севере Кыргызстана могут привести к повышению уровня воды в реках, есть угроза схода селей, сообщила пресс-служба МЧС.

Ведомство объявило штормовое предупреждение на 18-19 мая. Временам дожди, грозы, в горных районах снег.

Подъем уровней воды на 1-7 сантиметров отмечаются на реках Жыргалан, Каракол, Аламедин, Ала-Арча, Сокулук, Ак-Суу, Кара-Балта, Беш-Таш, Кумуш-Тоо, Нарын, Узун-Акмат, Чычкан, Тентек-Сай, Кок-Арт и Чангет.

Теоретически в Иссык-Кульской, Чуйской, Нарынской и Таласской областях есть угроза схода селей, отметили в ведомстве. Ведется мониторинг опасных участков.

Сели до этого сошли в Баткенской области. Были затоплены 11 домов, снесены сараи, поврежден автомобиль.

МЧС ранее предупреждало, что в некоторых селах на юге страны возникла угроза схода селевых потоков.