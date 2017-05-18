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Ливни на севере Кыргызстана могут привести к селям — МЧС

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426828-ru.html

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Прохладно и дожди — погода в Кыргызстане на 19 мая

18 мая 2017, 21:14       Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. Ливневые дожди на севере Кыргызстана могут привести к повышению уровня воды в реках, есть угроза схода селей, сообщила пресс-служба МЧС.
Ведомство объявило штормовое предупреждение на 18-19 мая. Временам дожди, грозы, в горных районах снег.
Подъем уровней воды на 1-7 сантиметров отмечаются на реках Жыргалан, Каракол, Аламедин, Ала-Арча, Сокулук, Ак-Суу, Кара-Балта, Беш-Таш, Кумуш-Тоо, Нарын, Узун-Акмат, Чычкан, Тентек-Сай, Кок-Арт и Чангет.
Теоретически в Иссык-Кульской, Чуйской, Нарынской и Таласской областях есть угроза схода селей, отметили в ведомстве. Ведется мониторинг опасных участков.
Сели до этого сошли в Баткенской области. Были затоплены 11 домов, снесены сараи, поврежден автомобиль.
МЧС ранее предупреждало, что в некоторых селах на юге страны возникла угроза схода селевых потоков.

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