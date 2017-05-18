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В Барселоне пытаются прийти к такому состоянию города, какое сейчас у Бишкека, - "Бишкекглавархитектура"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426827-ru.html

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18 мая 2017, 19:45       Комментарии

В Барселоне пытаются прийти к такому состоянию города, какое сейчас у Бишкека. Об этом АКИpress сообщил главный архитектор Бишкека Асхат Тулебердиев. По его словам, в "Бишкекглавархитектуре" недавно прошла встреча с главным архитектором Барселоны Винсентом Гуяртом.
"Ему очень понравилась планировка нашего города - прямоугольная сетка улиц. Он высказал мнение, что наш генеральный план города очень хорошо составлен. Он сообщил, что в Барселоне они пытаются прийти к состоянию, в котором сейчас находится наш город Бишкек и это удивительно", - сказал А.Тулебердиев.
"Мы ведь сейчас собираемся расширять улицы, а они, наоборот, сужают улицы, чтобы уменьшить количество транспорта и стараются озеленить свой город", - сказал главный архитектор Бишкека.

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