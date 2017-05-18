Интересные факты о возможных президентах Кыргызстана

18 мая 2017, 19:55 Комментарии

Политсовет СДПК намерен выдвинуть премьер-министра Сооронбая Жээнбеков кандидатом на пост президента. Об этом накануне написали местные СМИ. Таким образом, основные политические партии Кыргызстана предварительно определились со своими ставленниками. Sputnik Кыргызстан предлагает узнать интересные факты о них.

Темир Сариев, бывший премьер-министр КР Партия "Ак шумкар" решила выдвинуть Темира Сариева кандидатом в президенты 4 февраля.

Ему 55 лет - родился 17 июня 1963 года в селе Тош-Булак Сокулукского района. С супругой воспитывают двоих детей.

Актер. В третьем классе (1972) исполнил небольшую роль в фильме "Солдатенок". В одном из интервью он рассказывал, что получил тогда свою первую зарплату - 182 рубля.

Спортсмен. В 1970 году окончил спортивный интернат в городе Фрунзе. Во втором классе начал заниматься вольной борьбой, ездил на соревнования в Казахстан и Узбекистан, занимал призовые места.

Вхождение в ЕАЭС. При его премьерстве Кыргызстан вошел в Евразийский экономический союз. Одним из сложных периодов для Сариева стали весна и лето 2015 года, когда договор о присоединении страны к ЕАЭС должны были ратифицировать государства - члены союза. Помимо технических вопросов, он отвечал за юридическую сторону членства. Последние документы о вступлении страны в ЕАЭС были приняты парламентом буквально перед вылетом премьера и президента в Москву.

Роль в революциях. Сариев был активным участником обеих революций в Кыргызстане. Во время апрельских событий 2010 года участвовал практически во всех переговорах и демонстрациях. Многим запомнилось, как на одном из митингов Сариев выступал перед народом с охрипшим голосом.

Бакыт Торобаев, лидер парламентской фракции "Онугуу - Прогресс" Бакыту Торобаеву 44 года - родился 5 апреля 1973 года в Джалал-Абаде. Женат, отец пятерых детей.

Сын депутата. Отец Эргеш Торобаев - заслуженный энергетик СНГ, депутат нескольких созывов Жогорку Кенеша, экс-генеральный директор ОАО "Ошэлектро". Старший брат Аскарали - бывший зампредседателя Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, претендовал на пост главы ГРС. Средний брат Батыр - председатель Комитета мукомолов КР.

Бизнес на воде. Во время предвыборной кампании обещал сделать кыргызскую воду товаром, за которую другие государства должны платить. Также он прогнозировал, что через 10 лет вода станет настолько ценным ресурсом, что ее придется защищать с оружием в руках.

Уделяет внимание сельскому хозяйству. Известен созданием сети машинно-тракторных станций (МТС), где фермеры могли арендовать сельхозтехнику. Не раз предлагал расформировать Минсельхоз.

Омурбек Бабанов, бывший премьер-министр КР Омурбеку Бабанову 48 лет - родился 20 мая 1970 года в Кара-Бууринском районе Талаской области. Женат, воспитывает четверых детей.

Богатство. По данным различных СМИ, является одним из самых богатых людей Кыргызстана. Согласно официальной декларации, в 2015 году заработал около 11 миллионов сомов.

Сын председателя колхоза. Его отец Токтогул Бабанов 20 лет возглавлял колхоз "Россия". Несколько раз избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Начал рано зарабатывать. В интервью рассказывал, что первые деньги получил в седьмом классе: продавал сигареты, стриг овец.

Активность в Facebook. Бабанов стал первым кыргызстанцем, аккаунт которого официально подтвердил Facebook. Политик активно ведет свою страницу и делится на ней своими планами.

Любовь к лошадям. Он нередко приобретает и выставляет их на скачки от своего имени. Бабанов даже подарил своего скакуна по кличке Islander One (Айландер Уан) конезаводу на Иссык-Куле в честь 90-летия предприятия.

Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр КР Сооронбаю Жээнбекову 59 лет - родился 16 ноября 1958 года в селе Тельман Ошской области. Есть сын и дочь. Семейную жизнь не афиширует.

Неожиданное премьерство. Самая запомнившаяся фраза: "Должность премьера мне даже не снилась". Он ее произнес на заседании фракции "Кыргызстан".

Вера. В интервью одной из газет заявил: "В жизни ни во что не верю, кроме Аллаха".

Политический кумир. Считает идеалом политика Абсамата Масалиева - председателя Верховного Совета Киргизской ССР и первого секретаря ЦК Компартии Киргизской ССР.

Союзники. Сооронбай Жээнбеков является одним из близких президенту Алмазбеку Атамбаеву людей.