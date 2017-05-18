Кубат Черикчиев назначен главной управления правового обеспечения ГРС

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18 мая 2017, 19:20 Комментарии

Черикчиев Кубат Сырымович назначен на должность начальника управления правового обеспечения Государственной регистрационной службы.

Как сообщает ГРС, соответствующий приказ был подписан 15 мая