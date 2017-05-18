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Кубат Черикчиев назначен главной управления правового обеспечения ГРС

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426824-ru.html

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18 мая 2017, 19:20       Комментарии

Черикчиев Кубат Сырымович назначен на должность начальника управления правового обеспечения Государственной регистрационной службы.
Как сообщает ГРС, соответствующий приказ был подписан 15 мая

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