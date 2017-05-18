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Кыргызстан надеется в ближайшее время выйти из черного списка ИКАО"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426823-ru.html

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18 мая 2017, 19:14       Комментарии

Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков 18 мая, принял президента Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Олумувиа Бенарда Алиу, сообщает пресс-служба парламента.
Обсуждены меры, направленные на исключение авиакомпаний Кыргызстана из черного списка ИКАО.
"В целях вывода Кыргызстана из данного списка все нормативно-правовые акты приведены в соответствие. Парламент Кыргызстана готов к сотрудничеству и рассматривает и принимает без задержек все необходимые международные документы, а также внутригосударственные нормативно-правовые акты. В последнее время отмечается тенденция активизации сотрудничества кыргызской стороны с Международной организацией гражданской авиации. Надеюсь, что предпринимаемые меры и готовность Кыргызстана выполнить все рекомендации приведут к тому, что мы достигнем цели по выводу Кыргызстана из черного списка ИКАО", – подчеркнул торага.
Олумувиа Бенард Алиу в свою очередь, сообщил о готовности проводить активную совместную работу по выводу Кыргызстана из черного списка и подчеркнул важность исполнения кыргызской стороной ряда рекомендаций ИКАО.
"У Кыргызстана есть большие возможности для развития гражданской авиации. Несмотря на исполнение кыргызской стороной ряда рекомендаций, предстоит работа по выполнению других обязательств по выведению кыргызстанских авиакомпаний из черного списка ИКАО", – отметил он.

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