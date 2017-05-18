Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро

18 мая 2017, 19:25 Комментарии

Еврокомиссия признала Facebook виновным в сокрытии информации в ходе покупки мессенджера WhatsApp в 2014 году и наложила на соцсеть штраф в 110 млн евро, пишет "Медуза".

В 2014 году, говорится в решении регулятора, Facebook в документах на одобрение сделки по покупке WhatsApp указала, что не будет автоматически объединять аккаунты пользователей соцсетей и мессенджера. Однако спустя два года после покупки это было сделано.

Facebook грозил штраф в размере до 1% от годового оборота — до $276 млн, исходя из отчетности компании за 2016 году. Однако соцсеть активно сотрудничала с регулятором, и размер штрафа был снижен, объявила Еврокомиссия.

Штраф в 110 млн евро Еврокомиссия назвала "соразмерным".