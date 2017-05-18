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Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/evroko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426822-ru.html

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WhatsApp оштрафовали за сбор данных пользователей

18 мая 2017, 19:25       Комментарии

Еврокомиссия признала Facebook виновным в сокрытии информации в ходе покупки мессенджера WhatsApp в 2014 году и наложила на соцсеть штраф в 110 млн евро, пишет "Медуза".
В 2014 году, говорится в решении регулятора, Facebook в документах на одобрение сделки по покупке WhatsApp указала, что не будет автоматически объединять аккаунты пользователей соцсетей и мессенджера. Однако спустя два года после покупки это было сделано.
Facebook грозил штраф в размере до 1% от годового оборота — до $276 млн, исходя из отчетности компании за 2016 году. Однако соцсеть активно сотрудничала с регулятором, и размер штрафа был снижен, объявила Еврокомиссия.
Штраф в 110 млн евро Еврокомиссия назвала "соразмерным".

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