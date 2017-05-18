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Штормовое: в горных районах Кыргызстана селеопасно

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/shtorm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426821-ru.html

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Прохладно и дожди — погода в Кыргызстане на 19 мая

Штормовое предупреждение: В горных и предгорных районах Кыргызстана селеопасно

18 мая 2017, 19:36       Комментарии

18-19 мая ожидается неустойчивая погода, временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Местами усиление западного ветра до 17-22 м/с, сообщает пресс-служба МЧС.
18-19 мая в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями по предгорным и горным районам республики селеопасно. На реках ожидается подъем уровней воды.
"18 мая на реках Талас (Уч-Кошой), Кумуш-Тоо, Узун-Акмат, Чычкан, Падыша-Ата, Тентек-Сай, Кок-Арт, Майлуу-Суу, Кара-Кулжа и Тар расход воды приближен к критической отметке. Подъемы уровней воды на 1-7см отмечались на реках: Жыргалан, Каракол, Аламедин, Ала-Арча, Сокулук, Ак-Суу, Кара-Балта,Талас (Уч-Кошой), Беш-Таш, Кумуш-Тоо, Нарын, Узун-Акмат, Чычкан, Тентек-Сай, Кок-Арт и Чангет; на реке Талас (среднее течение) -11см", – говорится в сообщении.
Водность большинства рек республики повышенная и составляет 128-297%. Значительно выше нормы, 309-462%, отмечался сток рек Чон-Ак-Суу, Кара-Балта, Чон-Кайынды, Талас и Кумуш-Тоо.
Значительное понижение дневной температуры воздуха: в зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской, Чуйской, Таласской, Баткенской областей до 18…23°, в предгорных районах и в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей до 13…18°, в горных районах до 0…5° тепла, в высокогорных районах до 0…-5° мороза.
Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

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