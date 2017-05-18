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Премьер С.Жээнбеков посетил с рабочей поездкой Нарынскую область

 

Фотографии: kabar.kg

                 

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426820-ru.html

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Премьер поручил госорганам контролировать строительство двух школ в Нарынской области

18 мая 2017, 19:22       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня с однодневной рабочей поездкой посетил Нарынскую область. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
В рамках поездки глава правительства осмотрел ход строительства альтернативной дороги "Север-Юг". Премьер-министр ознакомился с деятельностью и проинспектировал ход строительства ряда инфраструктурных, социальных и сельскохозяйственных объектов. В частности, ознакомился с ходом строительства убойного цеха в селе Кочкор Кочкорского района и деятельностью ветеринарной клиники в селе Табылгыты Джумгальского района.
Кроме того, С.Жээнбеков осмотрел ход проведения весенне-полевых работ в Кочкорском районе, ознакомился с состоянием бассейна суточного регулирования (БСР) в сельском округе Баш-Кууганды и с проектом по строительству БСР в сельском округе Кызыл-Жылдыз Джумгальского района.
Также Премьер-министр проинспектировал ход строительства средней школы в селе Чекилдек Кочкорского района и средней школы в селе Чаек Джумгальского района.

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