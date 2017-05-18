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Штормовое предупреждение: В горных и предгорных районах Кыргызстана селеопасно

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426819-ru.html

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Прохладно и дожди — погода в Кыргызстане на 19 мая

18 мая 2017, 19:00       Комментарии

В связи с прошедшими ливневыми дождями в горных и предгорных районах Кыргызстана селеопасно. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
На 18 мая на реках Талас (Уч-Кошой), Кумуш-Тоо, Узун-Акмат, Чычкан, Падыша-Ата, Тентек-Сай, Кок-Арт, Майлуу-Суу, Кара-Кулжа и Тар расход воды приближен к критической отметке.
Подъемы уровней воды на 1-7см отмечались на реках: Жыргалан, Каракол, Аламедин, Ала-Арча, Сокулук, Ак-Суу, Кара-Балта,Талас (Уч-Кошой), Беш-Таш, Кумуш-Тоо, Нарын, Узун-Акмат, Чычкан, Тентек-Сай, Кок-Арт и Чангет; на реке Талас (среднее течение) -11см. Водность большинства рек республики повышенная и составляет 128-297%. Значительно выше нормы, 309-462%, отмечался сток рек Чон-Ак-Суу, Кара-Балта, Чон-Кайынды, Талас и Кумуш-Тоо.
Неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.
В этой связи МЧС КР напоминает о необходимости приведении сил и средств Гражданской защиты в областях, городов Бишкек, Ош к повышенной готовности к возможным чрезвычайным ситуациям. Силы и средства МЧС приведены к повешенной готовности к возможным ЧС.
"Своевременная очистка арычных систем, селеотводных каналов минимизирует последствия селевых явлений", - говорится в сообщении.

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