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Прохладно и дожди — погода в Кыргызстане на 19 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426817-ru.html

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В Кыргызстане ежегодно станут публиковать списки террористических организаций

18 мая 2017, 19:02       Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. По всей территории республики 19 мая дожди и грозы, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, ветер с порывами до 22 метров в секунду.
В Чуйской области ночью 8-13 градусов выше нуля, днем 18-23 со знаком "плюс".
В Таласской области в ночное время +7...+12, днем термометры покажут 18-23 градуса тепла.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +11...+16, днем воздух прогреется до +22...+27.
В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 7-12 градусов со знаком "плюс", днем ожидается от 14 до 19 тепла.
В Нарынской области ночью +6...+11, днем до 16-21 градусов выше нуля.
В Оше временами дождь, гроза. Днем осадки маловероятны, ночная температура будет колебаться в пределах +13...+15 градусов, дневная составит +20...+25.
В Бишкеке также временами дождь, гроза. Ночью 11-13 выше нуля, днем +19...+22.
С 18 по 19 мая в Кыргызстане прогнозируются сильные дожди и похолодание. Ветер местами будет усиливаться до 22 метров в секунду. Неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Ожидается подъем уровня воды в реках, в горных и предгорных районах будет селеопасно.

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