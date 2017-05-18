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В Кыргызстане ежегодно станут публиковать списки террористических организаций

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426816-ru.html

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18 мая 2017, 18:41       Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О противодействии терроризму", сообщает пресс-служба президента.
Закон принят Жогорку Кенешем 5 апреля 2017 года.
"Целью является противодействие влиянию радикальных экстремистских идеологий на молодое поколение граждан Кыргызстана, а также своевременное информирование народа об организациях, признанных судами страны террористическими. Предлагается внести в вышеуказанный закон изменения, предусматривающие ведение ГКНБ единого списка организаций, признанных судами террористическими, а также ежегодное опубликование данного списка в периодических печатных изданиях и официальных сайтах госорганов", – говорится в сообщении.

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