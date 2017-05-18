Транспортная прокуратура обвинила железнодорожников в сходе вагонов в Чалдоваре

18 мая 2017, 18:52 Комментарии

Кыргызская транспортная прокуратура обвинила железнодорожников в сходе вагонов 31 января на участке Луговая – Чалдовар, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Кыргызской транспортной прокуратурой проведена плановая проверка в Государственном предприятии "Национальная компания "Кыргыз Темир Жолу" на предмет исполнения требований действующего законодательства Кыргызской Республики о безопасности движения.

"Так, в ноябре месяце 2016 года работниками ГП "НК "КТЖ" проведен осмотр железнодорожных опор для рельсов, по итогам которого установлено 521 единицы негодных шпал. Однако, должностными лицами вышеуказанного предприятия, своевременно не были проведены текущие ремонтные работы, и 31 января 2017 года на участке Луговая — Чалдовар произошел сход 8 вагонов. Проверка показала, что на участках Луговая — Рыбачье 50 переездов не охраняются, а на 15 переездах не установлены сигнально-светофорные средства", – говорится в сообщении.

Более того, ГП незаконно предоставлялись земельные участки на полосе отвода железной дороги физическим и юридическим лицам, которыми осуществлялась предпринимательская деятельность вблизи железной дороги.

По результатам проверки Кыргызской транспортной прокуратурой внесены акты прокурорского реагирования в адрес ГП НК "Кыргыз темир жолу", Минтранса, мэрии Бишкека и Госинспекции по экологической и технической безопасности. По итогам 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и ГП "НК "КТЖ" внесены исковые заявления в суд о возврате земельных участков путем демонтажа объектов и приведения их в первоначальное состояние.