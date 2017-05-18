В ряде районов Бишкека и в Сокулуке на несколько дней отключат газ

18 мая 2017, 19:03 Комментарии

В ряде районов Бишкека и в Сокулуке на несколько дней отключат подачу голубого топлива, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

По данным компании, это связано с с проведением работ по устранению утечки газа.

"Будет прекращена подача природного газа в следующих районах: с 18 по 24 мая в Бишкеке в районах, ограниченными отрезками улиц М.Ганди, К.Датка, Ж.Жолу, БЧК; Орозбекова, Боталиева, Щербакова, Мусоргского; с 18 по 24 мая в г. Сокулук по улицам Калинина, Беленского-Зеленой; с 23 по 24 мая в Бишкеке по улице Лущихина №81-95. Работы по устранению утечки газа проводятся в целях обеспечения безопасности и бесперебойности работы оборудования", – говорится в сообщении.