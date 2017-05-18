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В ряде районов Бишкека и в Сокулуке на несколько дней отключат газ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-ryad...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426814-ru.html

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18 мая 2017, 19:03       Комментарии

В ряде районов Бишкека и в Сокулуке на несколько дней отключат подачу голубого топлива, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".
По данным компании, это связано с с проведением работ по устранению утечки газа.
"Будет прекращена подача природного газа в следующих районах: с 18 по 24 мая в Бишкеке в районах, ограниченными отрезками улиц М.Ганди, К.Датка, Ж.Жолу, БЧК; Орозбекова, Боталиева, Щербакова, Мусоргского; с 18 по 24 мая в г. Сокулук по улицам Калинина, Беленского-Зеленой; с 23 по 24 мая в Бишкеке по улице Лущихина №81-95. Работы по устранению утечки газа проводятся в целях обеспечения безопасности и бесперебойности работы оборудования", – говорится в сообщении.

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