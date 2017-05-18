Торага ЖК обсудил с президентом Совета ИКАО вопросы по выводу авиакомпаний КР из "чёрного списка"

18 мая 2017, 18:40 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков сегодня, 18 мая, принял Президента Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Олумувиа Бенарда Алиу.

В ходе встречи были обсуждены меры, направленные на исключение авиакомпаний Кыргызстана из "чёрного списка" ИКАО. "В целях вывода Кыргызстана из данного списка все нормативно-правовые акты приведены в соответствие", - сообщил Торага. Он подчеркнул, что парламент Кыргызстана готов к сотрудничеству и добавил, что Жогорку Кенеш рассматривает и принимает без задержек все необходимые международные документы, а также внутригосударственные нормативно-правовые акты.

"В последнее время отмечается тенденция активизации сотрудничества кыргызской стороны с Международной организацией гражданской авиации. Надеюсь, что предпринимаемые меры и готовность Кыргызстана выполнить все рекомендации приведут к тому, что мы достигнем цели по выводу Кыргызстана из "чёрного списка" ИКАО", - подчеркнул Торага.

Как было отмечено, укрепление материально-технической базы и привлечение профессиональных высокооплачиваемых специалистов в отечественную гражданскую авиацию были в числе рекомендаций ИКАО. В связи с этим Торага подчеркнул, что гражданская авиация, которая отвечает за безопасные перелёты, должна работать четко и соответственно получать достойную оплату. По данному поводу заместитель министра транспорта и дорог Гульмира Абдралиева сообщила о том, что на данный момент Правительство КР работает над вопросом повышения заработной платы специалистов гражданской авиации.

Президент Совета Международной организации гражданской авиации Олумувиа Бенард Алиу в свою очередь, сообщил о готовности проводить активную совместную работу по выводу Кыргызстана из "чёрного списка" и подчеркнул важность исполнения кыргызской стороной ряда рекомендаций ИКАО. "У Кыргызстана есть большие возможности для развития гражданской авиации", - отметил он и добавил, что, несмотря на исполнение кыргызской стороной ряда рекомендаций, предстоит работа по выполнению других обязательств по выведению кыргызстанских авакомпаний из "чёрного списка" ИКАО.

Во встрече также приняли участие председатель Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуры и строительству Марат Аманкулов, депутаты парламента Зиядин Жамалдинов и Бакыт Сыдыков, заместитель министра транспорта и дорог Гульмира Абдралиева, директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев, а также региональный директор Европейского Североатлантического бюро ИКАО Луис Фонсека де Альмейда.