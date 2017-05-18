18 мая 2017, 18:08 Комментарии

Строительство дороги Север – Юг идет с опережением графика. Об этом стало известно во время рабочей поездки премьер-министра Сооронбая Жээенбекова в нарынскую область.

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов напомнил, что строительство альтернативной дороги Север-Юг протяженностью 433 километра начато в 2014 году. Строительные работы разделены на три фазы.

"Строительство 1 фазы автодороги в 154 километра на кредитные средства, выделенные Экспортно-импортным банком Китая в сумме $400 млн завершено. На сегодняшний день в районе села Арал Джумгальского района китайская корпорация "Чайна Роуд" ведет строительные работы в рамках второй фазы проекта", — сообщил министр.

Жамшитбек Калилов отметил, что укладка асфальтобетонного покрытия ведется по новой технологии, применяемой впервые в Кыргызстане. Альтернативная автодорога "Север-Юг" будет построена по новой методике. В результате применяемых новых технологий, срок эксплуатации увеличится в 1,5 раза. Дорожное полотно будет отвечать всем современным требованиям.

Министр подчеркнул, что строительные работы ведутся с опережением графика, на данный момент проблем с финансированием нет.

Справочно: В 1 фазу вошли 12 километров автодороги Кызыл-Жылдыз – Арал (183-195 км) в Джумгальском районе, на котором полностью завершены асфальтобетонные работы. Во 2 фазу входят 96 километров автодороги Арал – Казарман (195-291 км). 1 of 5