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Строительство дороги Север – Юг идет с опережением графика

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/stroit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426811-ru.html

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18 мая 2017, 18:08       Комментарии

Строительство дороги Север – Юг идет с опережением графика. Об этом стало известно во время рабочей поездки премьер-министра Сооронбая Жээенбекова в нарынскую область.
Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов напомнил, что строительство альтернативной дороги Север-Юг протяженностью 433 километра начато в 2014 году. Строительные работы разделены на три фазы.
"Строительство 1 фазы автодороги в 154 километра на кредитные средства, выделенные Экспортно-импортным банком Китая в сумме $400 млн завершено. На сегодняшний день в районе села Арал Джумгальского района китайская корпорация "Чайна Роуд" ведет строительные работы в рамках второй фазы проекта", — сообщил министр.
Жамшитбек Калилов отметил, что укладка асфальтобетонного покрытия ведется по новой технологии, применяемой впервые в Кыргызстане. Альтернативная автодорога "Север-Юг" будет построена по новой методике. В результате применяемых новых технологий, срок эксплуатации увеличится в 1,5 раза. Дорожное полотно будет отвечать всем современным требованиям.
Министр подчеркнул, что строительные работы ведутся с опережением графика, на данный момент проблем с финансированием нет.
Справочно: В 1 фазу вошли 12 километров автодороги Кызыл-Жылдыз – Арал (183-195 км) в Джумгальском районе, на котором полностью завершены асфальтобетонные работы. Во 2 фазу входят 96 километров автодороги Арал – Казарман (195-291 км). 1 of 5

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