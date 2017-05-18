В каких районах Бишкека и Чуйской области 19 мая отключат электричество

18 мая 2017, 18:19 Комментарии

19 мая в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 18:00:

– жилмассив "Красный строитель" (улицы Гончарная, Рабочая, Полевая, Широкая, Крымская), "Эне-Сай", "Дордой-2", "Келечек", улицы Чолпон-Атинская, Горького, Шабдан батыра.

С 12:00 до 17:00:

– жилмассив "Токолдош" (улица Менделеева, переулок Менделеева).

С 9:00 до 17:00:

– микрорайон "Джал-23", №33, улицы Ахунбаева, Малдыбаева, Токтаналиева, Московская, Раззакова, Орозбекова, Логвиненко, Абдраева, Месароша, Шуш-Тубе, Чугуевский.

С 9:00 до 11:00:

– улицы Уметалиева, Московская.

С 9:00 до 12:30:

– жилмассив "Киргизия-1" (улицы Восточная, Мостовая).

С 15:00 до 17:00:

– квадрат, ограниченный улицами Льва Толстого, Термечикова, Садырбаева, Гагарина.

С 13:00 до 15:00:

– жилмассив "Ак-Орго" (улица Айдын-Кол).

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– села Виноградное, Полевое, Прибойное, Константиновка, Луговое, Военно-Антоновка (район авторынка, улица Западная), Манас (авиагородок, улицы Пушкина, Ломоносова), Калининское (улицы Гагарина, Коммунистическая, Космонавтов, Северная, Новая, Советская, Бедного), Сокулук (улицы Фрунзе, Интернациональная, Калинина), совхоз Фрунзе (улица Восточная) поселки Заря (улица Юбилейная, Гагарина), Искра;

– город Кара-Балта (улицы Космонавтов №№ 1-4, Ильича, Садовая, Вокзальная, Восточная, Ленинградская, Ракетная, Жаштык, Куйбышева, переулок Почтовый).