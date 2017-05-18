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Маленькой Дане срочно требуется кровь

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/malenk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426809-ru.html

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18 мая 2017, 18:30       Комментарии

5-летней Дане Лущенко срочно требуется донорская кровь. У девочки третью неделю не работают почки. Об этом K-News сообщила ее мама Индира.
По ее словам, у дочери сепсис с развитием отека головного мозга, нарушение свертываемости крови, а также язвенно некротический энтерополит. Все эти диагнозы подтвердили в больнице.
"Ей нужно регулярное вливание. Кровь пятидневной давности считается старой, ее нельзя переливать. Я пытаюсь это объяснить донорам. Но когда им это говорю, они не понимают, думают, что кровь не нужна и бросают трубку. На данный момент у нас есть доноры, но на начало июня никого нет. Также хочу сказать огромное спасибо, всем кто уже нам помог", – заключила Индира.
Женщина просит, всех кто хочет помочь, лучше заранее согласовать с ней по номеру: (558) 660-770 Индира

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