Маленькой Дане срочно требуется кровь

18 мая 2017, 18:30 Комментарии

5-летней Дане Лущенко срочно требуется донорская кровь. У девочки третью неделю не работают почки. Об этом K-News сообщила ее мама Индира.

По ее словам, у дочери сепсис с развитием отека головного мозга, нарушение свертываемости крови, а также язвенно некротический энтерополит. Все эти диагнозы подтвердили в больнице.

"Ей нужно регулярное вливание. Кровь пятидневной давности считается старой, ее нельзя переливать. Я пытаюсь это объяснить донорам. Но когда им это говорю, они не понимают, думают, что кровь не нужна и бросают трубку. На данный момент у нас есть доноры, но на начало июня никого нет. Также хочу сказать огромное спасибо, всем кто уже нам помог", – заключила Индира.

Женщина просит, всех кто хочет помочь, лучше заранее согласовать с ней по номеру: (558) 660-770 Индира