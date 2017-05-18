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Премьер поручил госорганам взять на контроль строительство двух школ в Кочкорском и Джумгальском районах

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426808-ru.html

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Премьер поручил госорганам контролировать строительство двух школ в Нарынской области

18 мая 2017, 17:55       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня в рамках рабочей поездки в Нарынскую область проинспектировал ход строительства двух средних школ в Кочкорском и Джумгальском районах. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Глава Правительства отметил, что при строительстве школ необходимо применять передовые технологии, в частности новые технологии по энергосбережению. При этом он подчеркнул, что здания школ должны соответствовать всем стандартам сегодняшнего дня, а также необходимо уделить внимание созданию максимально благоприятных условий для учащихся.
В ходе посещения средней школы им. К. Темирова в селе Чекилдек в Кочкорском районе статс-секретарь Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР Самат Борубаев сообщил, что общая площадь школы составит 1326,5 квадратных метров и будет рассчитана на 150 учебных мест. На данный момент строительство объекта почти полностью завершено, ведутся отделочные работы.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил завершить строительство в ранее намеченный срок – к сентябрю 2017 года.
Во время ознакомления с ходом строительства средней школы имени О. Ногойбаева в селе Чаек Джумгальского района Самат Борубаев сообщил, что строительство данной школы, рассчитанной на 275 учебных мест, было начато в 2015 году. Завершение строительства планируется в 2017 году.
Он отметил, что со стороны Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве КР были выданы предписания устранить некоторые нарушения при строительстве данной школы. В настоящее время ведется соответствующая работа над их устранением. На сегодня осталось завершить только отделочные работы и облагородить прилегающую территорию. Проблем с финансированием не имеется.
По информации министра образования Гульмиры Кудайбердиевой, данное учебное заведение будет сдано к новому учебному году 2017-2018.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что в последующем все школы в стране должны строиться по единому типовому проекту. Глава Правительства осмотрел здание и поручил соответствующим государственным органам взять на контроль качественное завершение всех строительных работ.

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