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Внесены изменения в Закон КР "О противодействии терроризму"

Источник:
http://kabar.kg/news/vneseny-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426806-ru.html

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Внесены изменения в некоторые законодательные акты в сфере регулирования лотерейной деятельности

18 мая 2017, 18:15       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменения в Закон КР "О противодействии терроризму". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 5 апреля 2017 года.
Целью данного Закона является противодействие влиянию радикальных экстремистских идеологий на молодое поколение граждан КР, а также своевременное информирование народа Кыргызстана об организациях, признанных судами КР террористическими.
Предлагается внести в вышеуказанный Закон изменения, предусматривающие ведение уполномоченным государственным органом по обеспечению национальной безопасности единого списка организаций, признанных судами КР террористическими, а также ежегодное опубликование данного списка в периодических печатных изданиях и официальных сайтах государственных органов.

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