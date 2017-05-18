С.Жээнбеков: "Строительство дороги "Север-Юг" имеет большое значение в достижении транспортной независимости"

18 мая 2017, 18:20 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в ходе рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с ходом строительства участка альтернативной дороги "Север-Юг". Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Глава Правительства осмотрел участок альтернативной дороги в селе Сары-Камыш Джумгалського района.

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов напомнил, что строительство альтернативной дороги "Север-Юг" протяженностью 433 километра было начато в 2014 году. Строительные работы разделены на три фазы.

"Строительство 1 фазы автодороги в 154 километра на кредитные средства, выделенные Экспортно-импортным банком Китая в сумме 400 млн. долларов США завершено. На сегодняшний день в районе села Арал Джумгальского района китайская корпорация "Чайна Роуд" ведет строительные работы в рамках второй фазы проекта", — сообщил министр.

Жамшитбек Калилов отметил, что укладка асфальтобетонного покрытия ведется по новой технологии, применяемой впервые в Кыргызстане. Альтернативная автодорога "Север-Юг" будет построена по новой методике. В результате применяемых новых технологий, срок эксплуатации увеличится в 1,5 раза. Дорожное полотно будет отвечать всем современным требованиям.

Министр подчеркнул, что строительные работ ведутся с опережением графика, на данный момент проблем с финансированием нет.

Глава Правительства подчеркнул необходимость жесткого контроля за качеством работ.

"Строительство альтернативной дороги имеет большое значение в укреплении транспортной независимости страны и облегчении во внутреннем и внешнем транспортном сообщении. В будущем эта дорога станет большим толчком в развитии экономики", — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр побеседовал с рабочими об их условиях труда и ходом строительных работ. Было отмечено, что никаких проблем на сегодня нет, в том числе и с финансированием. Все возникающие вопросы решаются на месте.

Справка. В 1 фазу вошли 12 километров автодороги Кызыл-Жылдыз – Арал (183-195км) в Джумгальском районе, на котором полностью завершены асфальтобетонные работы. Во 2 фазу входят 96 километров автодороги Арал – Казарман (км 195-291).