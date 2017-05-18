Президент подписал поправки в закон, предусматривающие публикацию списка организаций, признанных террористическими

18 мая 2017, 18:14 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О противодействии терроризму". Об этом сообщила пресс-служба президента.

Закон принят Жогорку Кенешем 5 апреля 2017 года.

Целью закона является противодействие влиянию радикальных экстремистских идеологий на молодое поколение граждан КР, а также своевременное информирование народа Кыргызстана об организациях, признанных судами КР террористическими.

Предлагается внести в закон изменения, предусматривающие ведение уполномоченным государственным органом по обеспечению национальной безопасности единого списка организаций, признанных судами Кыргызской Республики террористическими, а также ежегодное опубликование данного списка в периодических печатных изданиях и официальных сайтах государственных органов.