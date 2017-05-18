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Внесены изменения в Закон КР "О противодействии терроризму"Внесены изменения в Закон КР "О противодействии терроризму"Строительство дороги Север – Юг идет с опережением графикаСтроительство дороги Север – Юг идет с опережением графика

Президент подписал поправки в закон, предусматривающие публикацию списка организаций, признанных террористическими

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426804-ru.html

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18 мая 2017, 18:14       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О противодействии терроризму". Об этом сообщила пресс-служба президента.
Закон принят Жогорку Кенешем 5 апреля 2017 года.
Целью закона является противодействие влиянию радикальных экстремистских идеологий на молодое поколение граждан КР, а также своевременное информирование народа Кыргызстана об организациях, признанных судами КР террористическими.
Предлагается внести в закон изменения, предусматривающие ведение уполномоченным государственным органом по обеспечению национальной безопасности единого списка организаций, признанных судами Кыргызской Республики террористическими, а также ежегодное опубликование данного списка в периодических печатных изданиях и официальных сайтах государственных органов.

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