Мэрия Узгена незаконно отдала более 100 квадратных метров земли частникам

18 мая 2017, 17:39 Комментарии

Мэрия Узгена незаконно отдала более 103,6 кв.м земли в частную собственность, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным надзорного органа, прокуратура Узгенского района проверила исполнение земельного законодательства в мэрии города Узген.

"Установлено, что должностные лица мэрии, нарушая требования Земельного кодекса КР, передали в собственность гражданину К.М. земельного участка площадью 103,8 кв. метров и подготовили соответствующий госакт. По данному факту возбуждено уголовное дело. А Межрайонный суд Ошской области подал исковое заявление о признании недействительными договора купли-продажи и госакта о праве частной собственности на вышеуказанный земельный участок", – говорится в сообщении.