В мэрии пообещали пока не вырубать деревья по улице Токтоналиева

18 мая 2017, 17:54 Комментарии

Накануне в кирнете разразился скандал. Мэрия снова массово собирается вырубать деревья. На этот раз по улице Токтоналиева. Муниципалитет намерен расширить улицу и сделать ее четырехполосной. Но для этого нужно вырубить все деревья вдоль дороги.

Местные жители считают, что мало того что срубают деревья, так еще и количество ДТП возможно увеличится в два раза.

"Будут убирать все зеленые насаждения и столбы при строительстве дороги, она будет расширяться до середины аллеи. В случае ДТП, машина может въехать в дом, здание стоит прямо у дороги. Улицу переходят школьники и при расширении им будет трудно переходить трассу", — считает местный житель Таалай.

Начальник Управления капитального строительства Нурлан Эшматов рассказал K-News, что пока не планируют вырубать деревья по улице Токтоналиева.

"Строительные работы уже начались, и дорога будет расширяться согласно проекту. Он ремонтируется на средства китайского гранта. Параметры существующей дороги – 7-9 метров в ширину, а теперь, согласно проекту, она расширяется на 15 метров – начиная от Южной магистрали до улицы Кулатова. Сруб деревьев пока под вопросом, мы постараемся максимально сохранить зеленые насаждения по этой улице", — пообещал Эшматов.

Тем временем на круглом столе "Восстановим зеленый Бишкек", член инициативной группы горожан Юрий Андреев рассказал, что в Бишкеке только за полгода уничтожено около 3 тыс. деревьев.

"По объему массив срубленных деревьев можно сравнить с Карагачевой рощей. Сами работники "Зеленстроя" не знают, какие деревья нужно вырубать, а какие оставлять. К примеру, на пересечении улиц Киевская и Панфилова вырубили пять здоровых деревьев", — сказал он.

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