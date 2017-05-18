Что знают в регионах Кыргызстана о стандартах ХАССП

18 мая 2017, 18:07 Комментарии

Кыргызстан стал членом ЕАЭС почти два года назад. Членство открыло перед республикой 180-миллионный рынок. Однако кыргызские производители до сих пор не могут в полной мере воспользоваться всеми благами интеграции.

В частности, проблемы у производителей возникают из-за того, что еще не все внедрили у себя на производстве стандарты ХАССП. Более того, по заявлению старшего вице-президента Торгово-промышленной палаты Амангельды Давлеталиева, в регионах многие вообще не знают о существовании данных стандартов и требованиях по их внедрению.

ХАССП, если говорить простым языком, – это продовольственная безопасность. По сути, продукты питания должны соответствовать определенным требованиям и не наносить вред здоровью человека.

"Кыргызстан производит достаточно много продовольственных продуктов, начиная от воды и заканчивая мясо-молочной продукцией. Сегодня большая проблема заключается в том, что не все производители знают о существовании таких стандартов и требований. При этом, согласно техрегламентам, которые вступят в ближайшие месяцы в силу, без сертификатов ХАССП дорога на рынок ЕАЭС закрыта. Эта общая проблема, и ее надо решать", – сказал Давлеталиев.

Со своей стороны Торгово-промышленная палата КР работает в этом направлении с бизнесменами и членами ТПП. В частности, палата регулярно проводит семинары для предпринимателей, разъясняя, что такое ХАССП, что нужно, чтобы внедрить данные стандарты, какие документы нужны для этого.

"Такую же работу нужно проводить в регионах, где наблюдается недостаток информации по этим вопросам. Информация в основном приходит в Чуйскую область. В регионах информационный голод не только по вопросам ХАССП, но и любых других реформ. Эту работу должны проводить Минэкономики и местные органы власти, губернаторы, акимы. Если не хватает своих сил, надо приглашать специалистов, экспертов, чиновников — тех, кто этим занимается", – проинформировал старший вице-президент ТПП КР.

Сегодня в каждой области находятся эксперты ТПП КР, которые занимаются выдачей сертификатов, подтверждающих происхождения продукции. Сертификат доказывает, что товар произведен в Кыргызстане, а не является реэкспортным или контрабандным. Для того чтобы вести разъяснительную работу в регионах по внедрению ХАССП, у ТПП КР недостаточно финансовых ресурсов. Однако в палате предпринимают различные меры по информированию региональных производителей.

"У нас есть общественные представители из числа бизнесменов, которые активно работают с органами власти. Также мы открыли офисы для того, чтобы на этой базе проводить просветительскую работу. На юге у нас полноценные центры, головной офис в Джалал-Абаде, а также отделения в Оше и Баткене, потому что там производится основной объем сельхозпродукции. Информацию надо распространять в регионах, поскольку именно там производят продукцию. Фермерам необходимо помочь найти рынки сбыта, научить их выращивать продукцию, которая соответствовала бы сегодняшним требованиям. Произвести продукцию, на самом деле, – это полдела. В бизнесе, в рыночной экономике результат будет тогда, когда ты продал продукт удачно, иначе смысла нет", – добавил специалист.

Внедрение ХАССП или других стандартов качества – затратное дело. И по деньгам недешево, и по организационным вопросам. Данная работа требует много времени. Но другого пути нет, считает Амангельды Давлеталиев.

"В одиночку мелкие производители и фермеры не потянут внедрение стандартов, им нужно кооперироваться. Обстоятельства, мир диктует нам правила, по которым по одному не выжить. Надо кооперироваться, создавать кооперативы, укрупнять производство. Внедрение любой технологии для мелкого производителя, где он чуть ли не плугом пашет, — проблематично. Естественно, он просто не готов внедрять ХАССП, у него нет на это ни сил, ни средств", – сказал Давлеталиев.

Не секрет, что кыргызские продукты ценят в других странах за то, что они выращены без химикатов, то есть являются экологически чистыми. Однако, по словам старшего вице-президента ТПП КР, происходит это «вовсе не от хорошей жизни».

"В Кыргызстане фермеры долгое время выращивали органически чистую продукцию без добавления химии не из-за сознательности, а потому что у них просто не было денег на химические удобрения. Они были вынуждены использовать в качестве подпитки навоз и другую органику. Сейчас это стало плюсом, потому что весь мир хочет потреблять не химию разную, а органически чистую продукцию. Люди с деньгами из развитых стран готовы платить за чистую продукцию дороже, но они должны быть уверены в этом. У нас продукты очень хорошего качества с точки зрения полезности для человека, но чтобы экспортировать любой товар, необходимо документально подтвердить его качество. Арабские партнеры готовы тысячами тонн закупать наше мясо, но им нужны идентификационные номера, паспорта. Мы смеялись над тем, что каждому барану нужен паспорт, однако на самом деле — это требование времени. Они видят, что у нас хорошие продукты, но без документов потенциальные партнеры не могут в свою страну завозит такой продукт и продавать его", – подчеркнул эксперт.