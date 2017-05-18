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Пятилетней Дане срочно требуется свежая 2-я отрицательная кровь

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360084_pi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426799-ru.html

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18 мая 2017, 17:40       Комментарии

Пятилетней Дане Лущенко срочно требуется 2-я отрицательная кровь. Об этом журналистам сообщила мама ребенка Индира.
По ее словам, девочке необходимо ежедневное переливание крови.
"Огромнейшее спасибо тем, кто отзывается, но Дане нужна регулярно свежая кровь. Кровь с пятидневной давностью считается старой и ее нельзя переливать. Я пытаюсь объяснить это донорам, но они обижаются, говоря, что, видимо, не так сильно требуется помощь и бросают трубку. На данный момент есть доноры, но нет на начало июня. Хотелось бы, чтобы молились за ребенка", - сказала мама ребенка.
Отметим, в настоящий момент девочка находится в реанимационном отделении Национального центра охраны материнства и детства. Врачи поставили Дане диагноз "сепсис с развитием отека головного мозга, ОПП (F), язвенно-некротический энтероклит, ДВС синдром".

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