Пятилетней Дане срочно требуется свежая 2-я отрицательная кровь

18 мая 2017, 17:40 Комментарии

Пятилетней Дане Лущенко срочно требуется 2-я отрицательная кровь. Об этом журналистам сообщила мама ребенка Индира.

По ее словам, девочке необходимо ежедневное переливание крови.

"Огромнейшее спасибо тем, кто отзывается, но Дане нужна регулярно свежая кровь. Кровь с пятидневной давностью считается старой и ее нельзя переливать. Я пытаюсь объяснить это донорам, но они обижаются, говоря, что, видимо, не так сильно требуется помощь и бросают трубку. На данный момент есть доноры, но нет на начало июня. Хотелось бы, чтобы молились за ребенка", - сказала мама ребенка.

Отметим, в настоящий момент девочка находится в реанимационном отделении Национального центра охраны материнства и детства. Врачи поставили Дане диагноз "сепсис с развитием отека головного мозга, ОПП (F), язвенно-некротический энтероклит, ДВС синдром".