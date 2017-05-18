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Kazinform: От некачественных вузов планируют избавиться в Казахстане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kazinfor-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426798-ru.html

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18 мая 2017, 17:32       Комментарии

Kazinform: Министерство образования и науки РК разрабатывает новые методы стимулирования вузов по улучшению качества преподавания. Одно из предложений - дать возможность вузам разрабатывать собственные программы обучения, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".
"Министерство не должно говорить, что преподавать, все 130 вузов должны включиться в работу по обновлению содержания своих образовательных программ", - сказал глава МОН РК Ерлан Сагадиев, презентуя законопроект по расширению самостоятельности вузов. В Министерстве считают, что заставить вузы можно только двумя способами: увеличить конкуренцию и исключать из реестра слабые образовательные программы.
"К примеру, у нас будет 50 вузов, которые преподают IT. Наше профессиональное сообщество говорит, что выпускники 10 вузов получают современные знания и находят работу, а знания по программам других вузов - не будут использованы.
У этих вузов есть три варианта. Первый: бежать в лучшие вузы, брать у них образовательные программы, быстро внедрять и улучшать качество образования. Второе: просто закрываться, естественно, студенты перетекут в лучшие вузы. Третье - искать партнёров и самим разрабатывать более качественные программы для внедрения у себя", - пояснил Е.Сагадиев.

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