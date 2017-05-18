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Asia+: Минтранс РТ разъяснил, почему таджикские самолеты не летают в Ташкент

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/asia-mint...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426797-ru.html

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18 мая 2017, 17:35       Комментарии

Asia+: Заполняемость рейса по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент, осуществляемого узбекской госавиакомпанией "Узбекистон хаво йуллари" два раза в неделю, составляет не более 50 процентов. Именно по этой причине таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" не торопится открывать свой рейс в узбекскую столицу. Так в таджикском министерстве транспорта объясняют причину, почему до сих пор в Ташкент не летает таджикский самолет.
"Для нас главным было открытие авиарейса между Таджикистаном и Узбекистаном, чего ждали жители двух стран на протяжении долгих лет. Если рейс будет востребован и пассажиров станет больше, то конечно таджикская авиакомпания начнет летать в Ташкент. Сейчас же пока работа по налаживанию партнерства между Таджикистаном и Узбекистаном продолжается", - сообщил "АП" источник в Минтрансе РТ.
Первый регулярный рейс из Ташкента в Душанбе осуществила узбекская авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" 11 апреля. Тогда на борту самолета были 29 человек. Рейс Ташкент-Душанбе-Ташкент осуществляется узбекской компанией два раза в неделю – по вторникам и субботам. Время полета составляет около одного часа.
Стоимость билета в одну сторону сейчас составляет 140 долларов, что, по словам посла Узбекистана в Таджикистане Шокосима Шоисломова, может и не такая высокая для бизнесменов, но слишком дорогая для простых граждан.
- Мы постараемся снизить цены на авиабилеты, – сказал он.
Как отметил ранее официальный представитель НАК "Узбекистон хаво йуллари" в Таджикистане Орифджон Рузимуродов, с открытием данного направления у туристов и представителей различных организаций и ведомств появится больше возможностей воспользоваться услугами авиакомпании в перелетах транзитом через Ташкент. Помимо этого, граждане двух соседних республик смогут за довольно короткое время совершать взаимные поездки друг к другу.

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