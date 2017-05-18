Khovar: Помощь Таджикистану от АБР в рамках индикативной программы на 2016-2018 годы

18 мая 2017, 17:38 Комментарии

Khovar: Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан (ТПП РТ) Манзура Рустамова 17 мая встретилась с представителями группы Азиатского банка развития, которую возглавил Норман Лорак. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в пресс-службе ТПП РТ.

АБР, по словам Нормана Лорака, планирует поддержать инклюзивный экономический рост в Таджикистане в рамках индикативной программы помощи в 2016-2018 годах. Данная программа также включает проект по повышению профессиональных навыков по созданию занятости в Таджикистане в рамках государственно-частного партнёрства и профессионально-технического образования. "Наша основная задача — помочь республике развивать экономику и создать хорошо оплачиваемые рабочие места путем качественного профессионально технического образования, — констатировал представитель АБР. — Чтобы достичь этой цели, мы планируем повысить навыки и квалификацию обучающихся специалистов. Повышение качества услуг на рынке труда с упором на профессиональную консультацию и профессиональную ориентацию было бы весьма полезно со стороны ТПП РТ, которая имеет богатый опыт в этом плане в тесном государственно-частном партнёрстве".

"Задача ТПП РТ — обеспечить взаимодействие частного и государственного сектора с учетом предложений бизнеса", — заявила Манзура Рустамова. По её словам, Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан является полноправным членом Всемирной Федерации торговых палат (WCF), Международной торговой палаты (ICC), Международного Совета по сотрудничеству ТПП СНГ, Балтии, Центральной и Восточной Европы, Международного конгресса промышленников и предпринимателей, Исламской торгово-промышленной палаты, торгово-промышленной палаты ЭКО, Конфедерации Тихоокеанских ТПП (CACCI), Международной Торговой палаты "Шелковый путь", Международного выставочного бюро. Это положительно отразилось на международном имидже Таджикистана и подняло авторитет национальных предпринимателей.

С начала 2014 г. по настоящее время в созданных при ТПП РТ и региональных палатах Центрах по продвижению торговли обучены более тысячи представителей малого и среднего бизнеса, организованы более 50 тренингов и семинаров, а также информационные сессии в Душанбе, Курган-Тюбе, Кулябе, Худжанде с учетом гендерного баланса и международных требований, осуществляется обучение навыкам бизнеса в целях продвижения торговли, участия в зарубежных выставках и ярмарках.

"В условиях ВТО, чтобы выходить на мировые рынки, необходимо производить высококачественную и конкурентоспособную продукцию. А для этого нужно иметь соответствующий багаж не только профессионально-технических, но и интеллектуальных знаний, знать основы современного брендинга, маркетинга. Надеюсь, что совместными усилиями мы продолжим нашу работу в данном направлении", — заключила М. Рустамова.