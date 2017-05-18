Доллар США: 67.6973 (-0.038) 
Евро: 75.0425 (+0.2221) 
Золото: 40.55 $/гр (+0.54) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Khovar: Помощь Таджикистану от АБР в рамках индикативной программы на 2016-2018 годыKhovar: Помощь Таджикистану от АБР в рамках индикативной программы на 2016-2018 годыKazinform: От некачественных вузов планируют избавиться в КазахстанеKazinform: От некачественных вузов планируют избавиться в Казахстане

Бишкек в критическом состоянии в плане озеленения – депутат БГК

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/bishkek-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426795-ru.html

Похожие новости

В каких районах Бишкека и Чуйской области 19 мая отключат электричество

Сегодня: умники и умницы, предвыборные маневры, реновация по-бишкекски

В Бишкеке обсудили развитие авиации через либерализацию воздушного пространства

В Бишкеке прошел ознакомительный семинар-тренинг для библиотекарей

В Бишкеке водитель сбил парня на пешеходном переходе

18 мая 2017, 17:35       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Озеленение Бишкека в настоящее время находится в критическом состоянии, а площадь озеленения очень резко сократилась в последние годы. Об этом в ходе круглого стола на тему "Восстановим зеленый Бишкек" сообщил депутат Бишкекского городского кенеша Эмиль Шукуров.
По его словам, в последние годы городские службы, ответственные за озеленение города, безответственно вырубают деревья, что негативно сказывается на экологическом состоянии города и здоровье горожан.
"То есть мы стремительно катимся к тому, что скоро город будет ловушкой для горожан, в которой люди будут задыхаться. Это результат безответственного отношения к озеленению города со стороны тех, от кого это зависит", - сообщил Э.Шукуров, при этом отметив, что и от самих горожан зависит значительная часть зеленых насаждений города.
"Необходимо так повернуть и отношение горожан к озеленению, и деятельность всех городских служб в то русло, чтобы мы были уверены, что мы снова восстановим зеленый Бишкек, который у нас был и который был благоприятен для горожан", - сообщил депутат.
Он также добавил, что нужно относиться достаточно жестко к происходящим явлениям, которые влекут усугубление экологической обстановки города.
По словам члена инициативной группы горожан г. Бишкек Юрия Андреева, за последние годы в Бишкеке было вырублено свыше 3 тысяч деревьев, которые не восполнились новыми насаждениями.
"Самые крупные вырубки происходят по ул. Кольбаева, (Ворошилова), в 5 мкр, ул. Донецкая, Киевская, Токтогула и Панфилова. Если посмотрите на ул. Орозбекова, то увидите, что уничтожили дубы и карагачи. Это говорит о непрофессионализме Зеленстроя, они оставили тополя, где есть гнилые и трухлявые, а огромные дубы и клены которые растут сотнями лет, вырубили. И сейчас Верховный суд полностью на солнце", - сообщил Ю.Андреев.
"Есть топографические карты, где указывается каждое дерево, топосъемка производится институтом геодезии каждые 5 лет. Можно купить топографическую карту в институте, где указаны каждый куст и дерево, и вы увидите, насколько меньше стало деревьев", - добавил активист.
Эксперт, градостроитель Наталья Мухамадиева сообщила, что площадь зеленых насаждений в Бишкеке сократилась на 16 гектаров.
"В 50-60 годы по нормативам на каждого человека приходилось по 30 кв. метров зеленых насаждений, сегодня же приходится чуть более 7 кв. метров на человека. Последнее крупное строительство зеленых насаждений было в 80-годы - это Парк Победы. Сейчас же увеличивается количество хаотичных построек и парковок без учета необходимости озеленения", - сообщила Н.Мухамадиева.
На что в свою очередь главный агроном МП "Зеленстрой" отметила, что на каждое срубленное в городе дерево организация составляет акт и вырубка происходит на законных основаниях.
"С начала этого года предприятием "Зеленстрой" вырублено 800 деревьев, по каждому из которых составлены акты, подписанные представителями восьми государственных учреждений, в том числе Бишкекглавархитектурой. Сейчас на складе МП "Зеленстрой" находится более тысячи кубометров древесины. Всего в городе на балансе МП "Зеленстрой" насчитывается около 4 тыс. деревьев. Но полной инвентаризации у нас нет. То есть мы не в курсе, сколько деревьев произрастает на придомовых участках, находящихся в ведении МТУ", - заявила Э.Жолдошева.
Прошедший круглый стол призван стать площадкой для диалога между государственными органами, общественностью и бизнесом для выработки общей позиции и согласованных решений для восстановления зеленых насаждений в г. Бишкек.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум