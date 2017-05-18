Бишкек в критическом состоянии в плане озеленения – депутат БГК

18 мая 2017, 17:35 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Озеленение Бишкека в настоящее время находится в критическом состоянии, а площадь озеленения очень резко сократилась в последние годы. Об этом в ходе круглого стола на тему "Восстановим зеленый Бишкек" сообщил депутат Бишкекского городского кенеша Эмиль Шукуров.

По его словам, в последние годы городские службы, ответственные за озеленение города, безответственно вырубают деревья, что негативно сказывается на экологическом состоянии города и здоровье горожан.

"То есть мы стремительно катимся к тому, что скоро город будет ловушкой для горожан, в которой люди будут задыхаться. Это результат безответственного отношения к озеленению города со стороны тех, от кого это зависит", - сообщил Э.Шукуров, при этом отметив, что и от самих горожан зависит значительная часть зеленых насаждений города.

"Необходимо так повернуть и отношение горожан к озеленению, и деятельность всех городских служб в то русло, чтобы мы были уверены, что мы снова восстановим зеленый Бишкек, который у нас был и который был благоприятен для горожан", - сообщил депутат.

Он также добавил, что нужно относиться достаточно жестко к происходящим явлениям, которые влекут усугубление экологической обстановки города.

По словам члена инициативной группы горожан г. Бишкек Юрия Андреева, за последние годы в Бишкеке было вырублено свыше 3 тысяч деревьев, которые не восполнились новыми насаждениями.

"Самые крупные вырубки происходят по ул. Кольбаева, (Ворошилова), в 5 мкр, ул. Донецкая, Киевская, Токтогула и Панфилова. Если посмотрите на ул. Орозбекова, то увидите, что уничтожили дубы и карагачи. Это говорит о непрофессионализме Зеленстроя, они оставили тополя, где есть гнилые и трухлявые, а огромные дубы и клены которые растут сотнями лет, вырубили. И сейчас Верховный суд полностью на солнце", - сообщил Ю.Андреев.

"Есть топографические карты, где указывается каждое дерево, топосъемка производится институтом геодезии каждые 5 лет. Можно купить топографическую карту в институте, где указаны каждый куст и дерево, и вы увидите, насколько меньше стало деревьев", - добавил активист.

Эксперт, градостроитель Наталья Мухамадиева сообщила, что площадь зеленых насаждений в Бишкеке сократилась на 16 гектаров.

"В 50-60 годы по нормативам на каждого человека приходилось по 30 кв. метров зеленых насаждений, сегодня же приходится чуть более 7 кв. метров на человека. Последнее крупное строительство зеленых насаждений было в 80-годы - это Парк Победы. Сейчас же увеличивается количество хаотичных построек и парковок без учета необходимости озеленения", - сообщила Н.Мухамадиева.

На что в свою очередь главный агроном МП "Зеленстрой" отметила, что на каждое срубленное в городе дерево организация составляет акт и вырубка происходит на законных основаниях.

"С начала этого года предприятием "Зеленстрой" вырублено 800 деревьев, по каждому из которых составлены акты, подписанные представителями восьми государственных учреждений, в том числе Бишкекглавархитектурой. Сейчас на складе МП "Зеленстрой" находится более тысячи кубометров древесины. Всего в городе на балансе МП "Зеленстрой" насчитывается около 4 тыс. деревьев. Но полной инвентаризации у нас нет. То есть мы не в курсе, сколько деревьев произрастает на придомовых участках, находящихся в ведении МТУ", - заявила Э.Жолдошева.

Прошедший круглый стол призван стать площадкой для диалога между государственными органами, общественностью и бизнесом для выработки общей позиции и согласованных решений для восстановления зеленых насаждений в г. Бишкек.