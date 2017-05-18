Сапар Исаков провел совещание по вопросу развития авиационного сектора путем либерализации воздушного пространства

18 мая 2017, 17:30 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков сегодня провел совещание по вопросу развития авиационного сектора страны путем либерализации воздушного пространства. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе совещания были рассмотрены пути обеспечения свободного доступа международных авиакомпаний к аэропортам Кыргызстана и их наземным службам, создания правовых условий для привлечения новых рыночных субъектов в гражданский сектор.

Было отмечено, что субъекты гражданской авиации заинтересованы в либерализации существующих правил и создании свободного рынка, поскольку это будет способствовать увеличению количества взлет-посадок воздушных бортов в аэропортах Кыргызстана, расширит сферы их деятельности, позволит активно привлекать в сектор гражданской авиации зарубежные авиакомпании в интересах граждан.

По итогам обсуждения Руководитель Аппарата Президента КР Сапар Исаков поручил Агентству гражданской авиации совместно с компетентными государственными органами обеспечить разработку пошагового плана мероприятий по решению задач либерализации воздушного пространства, которые в том числе должны содержать меры по созданию необходимых для этого правовых условий.