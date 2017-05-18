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Я думаю, к 2040 году КР будет развитой страной с обществом с принципами сотрудничества, кооперации и координации, - политолог

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426793-ru.html

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Траектория развития ислама зависит от того, каким мы видим государство, роль и место ислама в стране, - теолог К.Маликов

18 мая 2017, 17:30       Комментарии

К 2040 году Кыргызстан будет стабильной и развитой страной, с обществом, основные принципы которого будут заключаться в сотрудничестве, кооперации и координации. Такое мнение выразил политолог Эдиль Осмонбетов в ходе встречи экспертов по обсуждению вопросов нацбезопасности в рамках разработки проекта стратегии развития КР до 2040 года. Он напомнил, что в 2016 году экс-президент США Барак Обама, выступая перед партнерами по НАТО, заявил, что 2017 год будет сложным, переходным и необходимо готовиться к новым вызовам и угрозам.
"Весь мир вошел в новую эпоху. Идет процесс глобализации, мир изменился. Мы находимся в новой геополитической реальности, соответственно, страна, где бы она не находилась, чувствует геополитическое, экономическое влияние. И это говорит о том, что любая страна, которая хочет занять достойное место в международной системе, должна выработать такое видение, чтобы знать риски и угрозы, которые могут перед ней возникнуть. Кыргызстан также должен работать в этом направлении. Разрабатывая стратегию 2040, мы как бы заглядываем за горизонт, определяя видение страны, цели, как мы будем реагировать на угрозы", - сказал эксперт, добавив, что полученный опыт республика сможет передавать и другим странам мира.
"Кыргызстан и сейчас передает свой опыт. Соседним государствам еще предстоит сделать многие шаги, которые мы уже сделали. Ведь у нас есть политический опыт, интересный для всего мира. У нас парламентская республика, свободные СМИ, развитый неправительственный сектор. Мы имеем политические прививки от многих элементов нестабильности", - сказал политолог.

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