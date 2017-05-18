Человечиной кормил друзей — как ловили людоеда на Иссык-Куле

18 мая 2017, 17:41 Комментарии

Мы продолжаем цикл историй от Александра Зеличенко - известного публициста, полковника милиции с многолетним стажем. В прошлый раз мы говорили о некрофиле из города Фрунзе, который вскрывал могилы и насиловал тела мертвых девушек.

Сегодня речь пойдет о людоеде, который совершил серию зверских убийств в Казахстане. Его поймали и осудили, но в конце 80-х преступник оказался на свободе - его по ошибке выписали из закрытого учреждения для социально-опасных личностей.

Ловили людоеда в Иссык-Кульской области.

Манты из человечины В советское время в Казахской ССР появился людоед. Об этом тогда много говорили. Писали, предупреждали граждан. Дело было очень громким, потому что в столице стали исчезать молодые девушки. Их находили мертвыми, чаще - разделанными на части.

Всего в Алма-Атинской области было убито 8 женщин.

Язык людоеду развязал алкоголь. Он работал на стройке, мешал бетон. Мужчина пригласил к себе в общежитие друзей с работы - отмечать чей-то день рождения.

Когда все уже изрядно опьянели, одному из гостей в закуске попался человеческий ноготь. Все всполошились - что это, вообще, откуда?

Он в ответ: "А что такого? Вы тут манты, пельмени едите из человечины".

Они сразу его скрутили и притащили в милицию. Очень долго длилось следствие. В итоге его признали невменяемым и решили изолировать.

Людоед на свободе Социально-опасные лица в советское время содержались в специальных психиатрических лечебницах, их называли "крытки".

Пациенты не имели никакой возможности выйти наружу. За ними наблюдали, их исследовали, ну а потом, на основе этих наблюдений, составлялись психологические портреты личностей преступников, что помогало правоохранителям в работе.

В конце 80-х годов финансирование этой лечебницы полностью прекратилось. И вышло так, что врачи просто выписали каннибала.

Открыли дверь и он ушел. Хватились только на третий день. Шуму было порядком. Власти пришли в бешенство: "Кого отпустили? Эй, вы что!?". И тут же бросились его искать, разослали ориентировки.

Всюду говорили об этом. "Людоед на свободе!"

Он прячется в горах В то время Александр Зеличенко возглавлял отдел уголовного розыска Иссык-Кульской области. В отделение пришла ориентировка, что людоед может прятаться в горах где-то на границе между Казахской и Киргизской ССР.

Через несколько дней в кабинет Зеличенко явился местный чабан и сообщил, что видел неизвестного мужчину, который скрывается в горах неподалеку.

Милиционерам предстояло прочесать огромную территорию, поэтому требовалась помощь со стороны.

"Я обратился к командиру военной части, расположенной в одном районе с нами. Он с пренебрежением отказал, и тогда я напомнил ему, что супруги офицеров его казармы считаются самыми красивыми женщинами в округе. Это подействовало. Военные испугались за своих жен", - вспоминает Зеличенко.

Для спецоперации гарнизон выделил роту солдат, несколько бронетранспортеров, ГСМ и все остальное. Каннибала в иссык-кульских горах искали несколько дней, а затем пришло сообщение, что его задержали в Ташкенте.

"Железный клык" Николай Джумагалиев родился в 1952 году в поселке Узун-Апач Алма-Атинской области. В семье он был единственным сыном. Рос Николай с тремя сестрами, одна из которых пропала при загадочных обстоятельствах.

Окончив школу, поступил в техникум, после которого его ждала служба в армии. После неудачной попытки поступить в один из казахских вузов, молодой человек стал ездить по Советскому Союзу, меняя места работы.

Позже он вернулся в Алма-Ату и устроился в пожарную часть. Его коллеги рассказывали, что Джумагалиев часто рассуждал о греховности женщин и необходимости их "карать". Его часто называли "Железный клык" за железные вставные зубы.

В 1978 году он нашел свою первую жертву.

"В это время мне снились расчлененные женские тела. Я видел, как медленно плыли руки, ноги, торсы", - говорил убийца.

Однажды ночью он вышел на сельскую трассу и увидел какую-то девушку. Джумагалиев сразу напал на нее и потащил в сторону свалки. Преступник перерезал ей горло и припал губами к ране, всасывая в себя кровь.

Затем мужчина расчленил ее, собрал в рюкзак части тела и принес домой. Останки закопал. Мясом жертвы он питался месяц: часть жарил, часть засолил.

Через год он "по неосторожности" убил работника пожарной части выстрелом из ружья. Николаю дали четыре года тюремного заключения, но выпустили его спустя восемь месяцев за примерное поведение, помощь следствию и "отличные характеристики".

Я хотел увидеть, как улетает душа из тела Оказавшись на воле, Джумагалиев продолжил убивать. Бывало, что знакомился с девушкой, спал с ней, а после полового акта душил или медленно перерезал ей горло, внимательно следя за взглядом жертвы.

"Я хотел увидеть, как из тела улетает душа" - так он комментировал свои измывательства.

С апреля по июнь 1979 года он лишил жизни трех человек. Убил пожилую женщину, которая возвращалась домой после молитвы в храме; влез ночью в частный дом и убил спавших рядом мать и дочь;

Затем он добрался до знакомой своей любовницы, которую заподозрили в краже. Оставшись с ней наедине, Джумагалиев переспал с девушкой, немного поговорил с ней, а потом перерезал горло. В это время он почувствовал непреодолимое влечение и начал ее насиловать, пока она билась в предсмертных конвульсиях.

Он все еще жив После того, как людоед накормил своих собутыльников мантами из человечины, его задержали. Было это в 1981 году. Преступника признали невменяемым и поместили в психиатрическую больницу. Он вышел на свободу спустя восемь лет.

Его задержали в Узбекистане и вновь поместили в больницу. В 1994 году Джумагалиева официально выписали и отправили в родное село. Земляки встретили убийцу с презрением и ненавистью: женщины обходили стороной, а мужчины плевали в лицо.

Не выдержав, он бежал из села. По разным данным, Джумагалиев все еще жив. По одной из версий, он содержится в спецлечебнице для преступников под Алматы - там он подал прошение о смертной казни, но ему отказали.

Последний раз казахские СМИ писали о нем в 2016 году. Журналисты пытались назначить каннибалу встречу для интервью, но он отказался, объясняя это тем, что ему эти просьбы доставляют "сильные душевные страдания".